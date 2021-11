Dragon Ball The Breakers in azione: 40 minuti di gameplay per il multiplayer asimmetrico

L'annuncio di Dragon Ball: The Breakers è giunto decisamente a sorpresa, portando sul palcoscenico internazionale una nuova declinazione videoludica dell'opera di Akira Toriyama.

A breve distanza dal primo reveal, Bandai Namco ha ora deciso di alzare il sipario su quella che sarà la struttura del gameplay della produzione. Direttamente dal Giappone, il colosso dei videogiochi ha organizzato una diretta streaming dedicata a Dragon Ball: The Breakers. Per l'occasione, i canali di Bandai Namco hanno ospitato Eiko Kano, attore molto noto nel Sol Levante.

Quest'ultimo ha avuto la possibilità di cimentarsi a lungo con il nuovo titolo multiplayer, del quale ha provato i diversi aspetti nel corso di tre differenti match. In due di questi, Eiko Kano ha impersonato un sopravvissuto, mentre con la seconda partita ha invece deciso di vestire i panni dello spietato Cell. Complessivamente, l'attore ha avuto modo di intrattenersi con Dragon Ball: The Breakers per 40 minuti circa. Direttamente in apertura a questa news, trovare la replica della diretta, disponibile soltanto in lingua giapponese.



Ai giocatori interessati a provare questa peculiare reinterpretazione dei videogiochi a tema Dragon Ball, ricordiamo che tra pochi giorni prenderà il via la Closed Beta di Dragon Ball: The Breakers, attivata da Bandai Namco esclusivamente su PC.