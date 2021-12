Dragon Ball The Breakers, la Beta in azione: 10 minuti di gameplay su PC

È ormai partita ufficialmente la prima sessione di Closed Beta di Dragon Ball: The Breakers, con la community che ha la possibilità di avere un primo assaggio della produzione Bandai Namco.

Come facilmente prevedibile, con l'apertura dei server di gioco, in rete hanno iniziato a fare la propria comparsa alcune sessioni tratte dalla produzione. Tra le tante disponibili, vi proponiamo un estratto di gameplay tratto dalla versione PC di Dragon Ball: The Breakers. Con una durata di circa dieci minuti, il video è disponibile direttamente in apertura a questa news.

Grazie al filmato, è possibile farsi una prima idea di quelle che saranno le dinamiche di questa nuova produzione online. Strutturato in un multiplayer asimmetrico di stampo 7v1, Dragon Ball: The Breakers approderà su PC e console (PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con compatibilità con PlayStation 5 e Xbox Series X|S) nel corso del prossimo anno. Con un cambio di prospettiva rispetto alle precedenti incarnazioni videoludiche della serie di Akira Toriyama, la produzione metterà i giocatori dei panni di eroi "comuni", come Bulma od Oolong, lasciando temporaneamente in panchina i potenti guerrieri Saiyan.



La Closed Beta di Dragon Ball: The Breakers, lo ricordiamo, è attiva in esclusiva su PC, per le giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre.