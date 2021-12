Dragon Ball The Breakers: come si gioca alla Beta? Modalità e contenuti

Dragon Ball The Breakers è l'ultimo gioco ambientato nell'universo creato da Akira Toriyama che arriverà nel 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC e Nintendo Switch. In questo weekend alcuni giocatori avranno la possibilità di giocare alla Beta del gioco (ecco quando inizia la Beta di Dragon Ball The Breakers), ma che tipo di gioco è?

Come affermato da Bandai Namco, Dragon Ball: The Breakers è ambientato nello stesso universo di Dragon Ball Xenoverse, ma si tratta di un prodotto decisamente differente dal picchiaduro in 3D sviluppato da Dimps. The Breakers è infatti un multiplayer asimmetrico dove un gruppo di giocatori (i sopravvissuti) dovranno fuggire da un Raider, ovvero uno dei rivali dell'universo Dragon Ball.

Raider e Sopravvissuti: Le regole del gioco

Nella Beta è disponibile una sola mappa. Il ruolo del Raider è quello di sconfiggere tutti i Sopravvissuti o distruggere la macchina del tempo della fuga, entrambe le condizioni garantiranno la vittoria, ma più giocatori verranno eliminati, maggiore sarà il punteggio del Raider. Inoltre, il personaggio che useremo non partirà al massimo della sua potenza, ma dovrà essere evoluto: Cell, ad esempio, inizia come larva in grado di assorbire NPC e Sopravvissuti. Si hanno inoltre a disposizione un'abilità attiva, una passiva ed un ultimate attivabile solamente durante la forma finale.



L'obiettivo dei Sopravvissuti è invece quello di fuggire attivando la Super macchina del tempo, proteggendo lo Startup system che appare al centro della mappa dopo aver trovato 6 chiavi sparse nelle mappe, e avendole posizionate in punti specifici richiesti dal gioco. Se la Super macchina del tempo viene distrutta, i giocatori hanno ancora una possibilità di fuga attraverso speciali capsule. Per fronteggiare il Raider i Sopravvissuti hanno a disposizione una varietà di oggetti trovabili in casse sparse per la mappa, ma anche delle Trasfere, accessori in grado di donare il potere di un guerriero per un tempo limitato (si tratta di personaggi celebri della saga di Dragon Ball).

Infine sia Sopravvissuti che Raider hanno la possibilità di evocare il Drago Shanron trovando le 7 sfere del drago, con l'opportunità di chiedere particolari bonus. Se volete approfondire ancora il titolo Dimps, ecco 40 minuti di gameplay di Dragon Ball The Breakers.