Dragon Ball The Breakers: come iscriversi alla Closed Beta per PC, date e orari

Nel corso del pomeriggio è stato annunciato un periodo di Closed Beta per la versione PC di Dragon Ball The Breakers, il nuovo e particolare gioco ambientato nel celebre universo creato da Akira Toriyama.

Purtroppo la Closed Beta potrà essere giocata solo da una selezione di giocatori e, come suggerisce lo stesso nome, non sarà aperta a tutti. Per provare ad essere selezionati dovrete visitare il sito ufficiale di Bandai Namco Entertainment, sul quale potrete effettuare l'accesso con il vostro account (oppure crearne uno in pochi secondi) e cliccare poi sull'apposito banner per compilare un form. Nei prossimi giorni, come accaduto qualche settimana fa con il Network Test di Elden Ring, i giocatori estratti riceveranno una mail con il codice e le istruzioni utili per riscattarlo.

Ecco di seguito il calendario completo delle sessioni durante le quali i fortunati giocatori che verranno selezionati per il Test di rete chiuso potranno provare Dragon Ball The Breaker su PC:

Sessione 1: 4 dicembre 2021 dalle 3:00 alle 7:00 del fuso orario italiano

Sessione 2: 4 dicembre 2021 dalle 13:00 alle 17:00 del fuso orario italiano

Sessione 3: 4 dicembre 2021 dalle 19:00 alle 23:00 del fuso orario italiano

Sessione 4: 5 dicembre 2021 dalle 3:00 alle 7:00 del fuso orario italiano

Vi ricordiamo di tenere d'occhio la sezione spam della vostra casella di posta elettronica, poiché la mail che conferma la vostra estrazione potrebbe finire lì ed impedirvi di giocare il Test di rete chiuso di Dragon Ball The Breakers durante una delle quattro sessioni.

Prima di lasciarvi ad un nuovo trailer sottotitolato in italiano che mostra nel dettaglio le meccaniche di gameplay di questo titolo multiplayer asimmetrico, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra anteprima di Dragon Ball The Breakers a cura di Antonello "Kirito" Bello.