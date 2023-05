Dragon Ball The Breakers: c'è anche la Squadra Ginew tra le novità della Stagione 3

Pur non avendo riscontrato un enorme successo, Dragon Ball The Breakers continua ad aggiornarsi regolarmente e proprio nelle ultime ore è stata annunciata con una diretta streaming la Stagione 3.

Il prossimo aggiornamento del titolo multiplayer asimmetrico ambientato nell'universo di Dragon Ball avrà come portata principale l'introduzione della Squadra Ginew, che andrà ad aggiungersi ai vari Razziatori già disponibili. In concomitanza con la pubblicazione del content update, il gioco accoglierà una nuova arena innevata e tre diverse skin per i sopravvissuti, grazie alle quali si potranno vestire i panni di Baba, Re Kaio e Dende.

Un'altra novità consiste nell'introduzione del PTS (Public Test Server), ovvero un server in cui i giocatori potranno testare in anticipo i contenuti di prossima uscita. In questo caso, su tutte le piattaforme sarà possibile prendere parte ai test dal 31 maggio 2023 e chiunque deciderà di contribuire riceverà in omaggio 3 Summon Ticket della Stagione 3 e 5.000 Zeni.

Per quello che riguarda invece la data d'uscita dell'aggiornamento nella sua forma finale, questa è prevista per il prossimo 9 giugno 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.

Avete letto la nostra recensione di Dragon Ball The Breakers?