Dragon Ball The Breakers che gioco è? Ecco tutti i dettagli sul gameplay

Scopriamo insieme tutti i dettagli sul gameplay di Dragon Ball The Breakers, il nuovo titolo di Bandai Namco che propone un survival multiplayer asimmetrico basato sul manga e sull'anime di Akira Toriyama.

L'annuncio ufficiale del nuovo progetto sviluppato da Dimps sotto l'egida di Bandai Namco ha sorpreso tutti gli appassionati dell'epopea di Goku e compagni, specie in funzione dell'abbandono delle dinamiche di gameplay picchiaduro e ruolistiche che hanno contraddistinto rispettivamente DB FighterZ e DBZ Kakarot.

La variazione proposta da Dimps, quindi, abbraccia le meccaniche survival per farci intraprendere una nuova battaglia contro il misterioso Razziatore, una minaccia scaturita da una frattura temporale e dotata di una forza sovrumana. Ogni match da disputare in The Breakers assumerà la formula asimmetrica dei multiplayer 7 contro 1, con un giocatore che indosserà gli scomodi (ma potentissimi) panni del Razziatore e gli altri sette partecipanti alla partita che saranno chiamati a interpretare gli iconici guerrieri della serie.

