Dragon Ball: The Breakers - il gioco è in offerta a 5,98 euro, prezzo pazzo

Dragon Ball: The Breakers è un gioco d'azione online in cui un gruppo di 7 ordinari cittadini si trovano intrappolati in una Frattura Temporale e cercano di sopravvivere agli assalti di un razziatore (un celebre antagonista di Dragon Ball, come per esempio Freezer o Cell) che è in grado di evolversi e che dà loro la caccia.

Dragon Ball: The Breakers - il gioco è in offerta a 5,98 euro



Provare a fuggire non sarà per nulla semplice, scappa, coopera con gli altri finché c’è tempo, ma il Razziatore o le scelte degli altri sopravvissuti possono costringerci a fuggire da solo. Dovremo quindi scappare da una grande mappa composta da diverse aree, il Razziatore è sempre in caccia dei Sopravvissuti e potrebbe distruggerene intere porzioni, riducendo ancor di più la nostra possibilità di salvarci.

I primi 3 iconici Razziatori selezionabili saranno Cell, Buu e Frezeer, giocando come Razziatore, ci divertiremo a cacciare ed eliminare i sopravvissuti con i poteri particolari del cattivone da noi scelto. Nel gioco sarà possibile scegliere i propri potenziamenti, sbloccare bonus, skin e altro ancora per affinare la nostra strategia, sia come Sopravvissuto, sia come Razziatore.

Il gioco, uscito il 14 ottobre del 2022, è acquistabile su Amazon a questi link a soli 9,98 euro per PS4 (funzionante anche su PS5), 5,98 euro per Xbox One e Series X o 32 euro per Nintendo Switch, con spedizione gratuita se siete abbonati a Prime.



In questa edizione fisica sono presenti anche dei bonus, come per esempio un costume, una posa, una skin per i veicoli, un'abilità e lo scouter.