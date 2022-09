Dragon Ball The Breakers: guida al download dell'Open Beta su PS4, Xbox, PC e Switch

La prossima settimana avrà ufficialmente inizio la fase di test pubblico di Dragon Ball The Breakers, il titolo multiplayer asimmetrico che potrà quindi essere provato da qualsiasi giocatore in tutto il mondo. Scopriamo insieme come registrarsi all'Open Beta e procedere al download, così da giocare sin dal primo istante.

Come scaricare la Beta su console

Per scaricare l'Open Beta di Dragon Ball The Breakers non bisogna fare altro che visitare lo store digitale della propria piattaforma, cercare la versione di prova del gioco e aggiungerla alla raccolta. Una volta in libreria, potrete procedere con il download dei file necessari per partecipare alla Beta.

Ecco di seguito i link per il download:

Come scaricare la Beta su PC

Chi vuole provare Dragon Ball The Breakers su Steam, invece, deve fare un semplice passaggio extra. Dopo aver visitato la pagina ufficiale del prodotto sul client Valve, occorre scorrere fino ad individuare il banner attraverso il quale è possibile chiedere l'accesso al test. In corrispondenza della dicitura "Partecipa a FORM Playtest", cliccate sul tasto verde con su scritto "Richiedi accesso" e vi verrà automaticamente aggiunto il gioco in versione Beta alla libreria, così che possiate procedere con il download.

A prescindere da quale piattaforma abbiate scelto per giocare l'Open Beta di Dragon Ball The Breakers, sappiate che i server apriranno dal 22 al 25 settembre 2022 e, al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli in merito agli orari. Chiunque parteciperà alla Beta e acquisterà il gioco sulla stessa piattaforma potrà ricevere senza costi aggiuntivi un DLC estetico, ovvero il portachiavi di Oolong.

Sapevate che il nuovo trailer di Dragon Ball The Breakers ha confermato la presenza di Majin Buu?