Dragon Ball The Breakers: la Stagione 2 confermata nel trailer di lancio, con una novità

Il nuovo gioco incentrato su Dragon Ball è ormai dietro l'angolo: a partire dal 14 ottobre 2022 sarà possibile giocare Dragon Ball The Breakers su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox. Con l'uscita ormai arrivata, Bandai Namco carica i fan pubblicando il trailer di lancio del titolo, con un'ulteriore novità.

La compagnia nipponica non solo conferma il futuro arrivo di una Stagione 2, ma rivela anche uno dei suoi primi contenuti: Vegeta trasformato in scimmione, pronto a terrorizzare i poveri protagonisti in fuga disperata dai temibili villain della saga pronti a distruggerli con colpi dalla potenza inaudita. Bandai Namco non fornisce per il momento maggiori dettagli su quando la Stagione 2 avrà inizio, ma la conferma di Vegeta in forma Great Ape attira indubbiamente le attenzioni dei fan in attesa di ulteriori novità sui futuri contenuti in programma.

Per il resto il trailer di lancio offre una panoramica del gameplay di Dragon Ball The Breakers, incentrato su un multiplayer asimmetrico nel quale sette sopravvissuti dovranno resistere all'offensiva di storici nemici quali Cell, Freezer e Majin Bu oltre a trovare una soluzione per poterli sconfiggere. Il nemico di turno chiaramente si ritrova da solo, ma può contare sui propri poteri sovrumani per mettere a rischio la vita dei poveri sventurati presi di mira ed ottenere così la vittoria.

Per maggiori dettagli leggete la nostra anteprima di Dragon Ball The Breakers, che abbiamo avuto modo di provare a fondo grazie alla Beta Multiplayer.