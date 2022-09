Dragon Ball The Breakers: il nuovo trailer conferma la presenza di Majin Buu

Oltre all'annuncio della versione next-gen di Dragon Ball Z Kakarot, Bandai Namco ha fatto anche altri reveal dedicati al brand in occasione del Tokyo Game Show 2022. Ci riferiamo in particolare al nuovo filmato di Dragon Ball The Breakers con protagonista Majin Buu.

La mostruosa creatura dalla pelle rosa farà parte del roster del multiplayer asimmetrico ambientato nell'universo creato da Akira Toriyama e, ovviamente, ricoprirà il ruolo di Raider. Questo significa che i giocatori che vestiranno i panni di Majin Buu dovranno dare la caccia ai sopravvissuti, trai quali troviamo anche una new entry: ad aggiungersi ai possibili sopravvissuti del gioco troviamo infatti il Contadino, che si ritroverà ad affrontare i più pericolosi villain della serie.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra in movimento il nuovo Raider e il nuovo sopravvissuto, vi ricordiamo che non manca molto al debutto del titolo Bandai Namco. Dragon Ball The Breakers sta per arrivare su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam), piattaforme sulle quali sarà disponibile a partire dal prossimo 14 ottobre 2022.

Avete già dato un'occhiata al video gameplay di Dragon Ball The Breakers dedicato a customizzazione ed esplorazione della mappa?