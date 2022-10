Dragon Ball The Breakers: gli utenti lo bombardano di recensioni negative

Dragon Ball The Breakers è approdato sul mercato, dopo l'attesa per un prodotto dalle premesse interessanti per una produzione attinente all'universo narrativo di Akira Toriyama. Dimps Corporation e Bandai Namco Entertainmente hanno confezionato un titolo che è piaciuto a diversi giocatori, ma molti altri stanno lasciando recensioni negative.

Sembrerebbe, infatti, che il gioco d'azione online asimmetrico soffra - a detta degli utenti - di un sistema di microtransazioni invadente. Dopo l'annuncio della stagione 2 con il trailer di lancio, le lamentele sul sistema di microtransazioni hanno portato ad una serie di recensioni negative rilasciate su Steam. "Solitamente non lascio recensioni per i giochi, ma sento di doverlo fare per questo qui. Evitate questo gioco", afferma un utente nella sezione dedicata alle recensioni del portale di Valve.

"Le sue pratiche di monetizzazione", continua il sopracitato giocatore, "sono quasi predatorie, limitano il farming giornaliero per la maggior parte degli obiettivi sbloccabili e incita i giocatori a pagare di più. Questo è uno dei peggiori giochi in cui io mi sia mai imbattuto. Se fosse stato free to play avrei chiuso un occhio, ma il fatto che tu debba pagare per giocarlo e che la maggior parte delle cose buone sono bloccate e ti fanno spendere più soldi, semplicemente non ne vale la pena".

Sono affermazioni molto forti quelle riportate, a cui fanno seguito diverse altre recensioni negative. Come possiamo leggere, infatti, altri utenti ancora sostengono che "non è divertente. Le cose della deluxe edition non sono altro che magliette e pantaloni. Paghi venti dollari per una skin di una cavalcatura. Il gioco ha più di 150 dollari di MTX".

Tuttavia, non è solo il sistema di microtransazioni che ha fatto storcere il naso a molti. Come possiamo leggere, infatti, "il gameplay sembra terribile a meno che tu non faccia il cacciatore e che tu voglia distruggere le persone mentre loro non hanno nemmeno idea di cosa stia accadendo". Seppure le critiche feroci evidenzino un valore produttivo davvero pessimo per Dragon Ball The Breakers, tra le varie recensioni negative possiamo anche trovare chi elogia il gameplay del titolo.

"Il nucleo del gameplay loop è incredibilmente divertente". Ci sono, a detta di quest'ultimo utente in questione, "un sacco di meccaniche. Il sistema di preferenze è sicuramente scocciante ma questa è la definizione di un party game". Non è tutto oro quel che luccica all'apparenza, ma sicuramente Dragon Ball The Breakers è un titolo che saprà soddisfare gli amanti dei party game. Prima di salutarci, vi rimandiamo al nostro feedback della beta di Dragon Ball The Breakers.