Dragon Ball The Breakers: il nuovo video gameplay svela la data d'uscita

L'ultimo filmato di Dragon Ball The Breakers confezionato dagli sviluppatori di Dimps fissa finalmente la data di lancio ufficiale della prossima esperienza in multiplayer asimettrico ambientata nell'universo del manga e anime di Akira Toriyama.

In Dragon Ball The Breakers, gli emuli di Goku e compagni saranno impegnati a fuggire da un Razziatore. Chi interpreterà i sette Sopravvissuti sarà spronato a collaborare con gli altri membri della squadra utilizzando le Trasfere, dei manufatti che contengono le anime di alcuni dei guerrieri più iconici della serie.

Chi indosserà i panni del temibile Razziatore, invece, dovrà sfruttare il suo potere schiacciante ed evolversi costantemente per catturare gli avversari in una Frattura Temporale: a detta di Dimps, l'approccio adottato renderà unica ogni sfida, grazie all'ampia rosa di abilità a cui accedere impersonando il Razziatore o i Sopravvissuti.

L'ultimo video gameplay propostoci da Bandai Namco fissa ufficialmente la data di lancio di Dragon Ball The Breakers al prossimo 14 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma nella sola versione retrocompatibile.



Con l'annuncio della data di commercializzazione arriva anche la conferma della partenza di una fase di Closed Network Test che si terrà su tutte le piattaforme tra il 6 e 7 agosto: chi vorrà parteciparvi può registrarsi al link che vi lasciamo in calce alla notizia. Nel corso dei test sarà possibile interpretare i Razziatori Cell o Frieza e i Sopravvissuti Oolong e Bulma. In attesa di ulteriori informazioni da condividervi, consigliamo ai più curiosi di leggere il nostro speciale sulla prova della Beta di Dragon Ball The Breakers.