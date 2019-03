Dragon Ball Unreal: ecco la demo del videogame fan-made

Ecco una chicca che potrà sicuramente interessare i fan di Dragon Ball: da un po' di tempo era in sviluppo un videogame fan-made ambientato nell'universo del popolarissimo anime e manga, sviluppato peraltro da un singolo amante della saga, utilizzando l'Unreal Engine 4.

La buona notizia è che adesso è stata diffusa una demo del prodotto, già disponibile gratuitamente per il download. Nella versione di prova ci sono nuovi modelli 3D, effetti speciali, animazioni e quant'altro, ed anche una nuova ambientazione isporata da Dragon Ball Super Broly.

Si tratta naturalmente di un progetto ancora in sviluppo, per cui l'eventuale versione finale, qualora Bandai Namco non decidesse di mettere fine ai sogni di gloria dello sviluppatorie e bloccarne i lavori, sicuramente sarà diversa da quanto mostrato nella demo.

Il prodotto è infatti ancora ben kontano dalla sua conclusione, ma vista la mezza delusione di Jump Force, e in attesa del ben più ambizioso Project Z, i fan della saga possono dargli un'occhiata e vedere loro stessi a che punto dei lavori si trova il videogame, che stando a chi l'ha provato funziona anche in maniera abbastanza soddisfacente.

Insomma non sappiamo se questo Dragon Ball Unreal vedrà effettivamente mai la luce, ma per testare la versione di prova appena uscita, vi rimandiamo al canale Discord del videogioco, dove potete trovarne una versione scaricabile. Che ne pensate?