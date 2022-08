Dragon Ball X PUBG Mobile: i Saiyan lasciano Fortnite, ma arrivano in un nuovo crosssover

Con la pubblicazione del nuovo aggiornamento 21.50 di Fortnite: Battaglia Reale, l'evento speciale dedicato a Dragon Ball inizia ad avviarsi alla conclusione nel battle royale, ma a quanto pare i Saiyan sono già pronti per una nuova avventura.

Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, il team di sviluppo di PUBG: Mobile ha infatti annunciato che Goku e compagni si stanno preparando ad una sortita all'interno del free to play. Presentato per ora solamente con delle immagini teaser, l'evento crossover porterà l'immaginario di Akira Toriyama all'interno della declinazione mobile di PUBG. La collaborazione tra i due brand coinvolgerà in particolare Dragon Ball Super, come evidenziato dagli artwork teaser pubblicati dagli sviluppatori.

Al momento, non sono stati condivisi ulteriori dettagli su quelli che saranno i contenuti e le opzioni di gioco proposte dal crossover. Quest'ultimo, del resto, non sembra essere troppo imminente: per il momento, il debutto dei Super Saiyan in PUBG: Mobile è infatti in programma per un generico 2023. Per saperne di più, sarà dunque necessario attendere maggiori informazioni!



Nel frattempo, ricordiamo agli appassionati che Dragon Ball: The Breakers arriverà nel corso dell'autunno, con esordio atteso su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.