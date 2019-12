Dragon Ball Xenoverse 2: Android 21 e Super Uub nel trailer dell'Ultra Pack 2

Bandai Namco Entertainment prosegue instancabile a supportare Dragon Ball Xenoverse 2: per celebrare la pubblicazione dell'Ultra Pack 2, la compagnia giapponese ha pubblicato un nuovo trailer che ne presenta tutti i contenuti.

L'Ultra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2 introdurrà due personaggi giocabili inediti, Androide 21 e Super Uub, cinque nuove Missioni Parallele, otto abilità aggiuntive, cinque costumi e ben otto Super Anime. Il pacchetto verrà venduto al prezzo di 7,99 euro, in linea con quello dell'Ultra Pack 1, che invece offre tre lottatori aggiuntivi - Ribrianne, SSGSS Vegeta (Evoluto), Vegeta (Super Saiyan God) - e altri contenuti.

Ne approfittiamo per segnalarvi che in questi giorni Dragon Ball Xenoverse 2 e tutti i suoi DLC sono in sconto su Steam. Il gioco completo in versione PC può essere acquistato a 9,99 euro, invece di 49,99 euro. Inoltre, se siete interessati ad entrambi gli Ultra Pack, potete approfittare dell'Ultra Pack Set venduto a soli 7,49 euro: oltre al primo, include anche il secondo in uscita domani. Dragon Ball Xenoverse 2, ricordiamo, è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.