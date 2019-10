Dragon Ball Xenoverse 2: annunciato l'arrivo di Androide 21

Sull'ultimo numero di V-Jump è stato annunciato che Androide 21 sarà il prossimo personaggio a comparire nel roster di Dragon Ball Xenoverse 2 come parte del DLC Ultra Pack 2 in arrivo questo inverno.

Androide 21 ha fatto la sua comparsa nel videogioco Dragon Ball FighterZ e debutterà in Xenoverse 2 con un set di mosse che include Assault Rush ed Excellent Full Course. Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli sulla data di uscita del personaggio, atteso genericamente per l'inverno su tutte le piattaforme.

Dragon Ball Xenoverse 2 ha riscosso un notevole successo, ad oggi la serie Xenoverse ha venduto oltre dieci milioni di copie mentre Dragon Ball FighterZ ha superato quota cinque milioni di unità, a conferma di come la saga di Toriyama sia ancora molto amata dal pubblico in tutto il mondo.

Restiamo in attesa di avere maggiori dettagli sul debutto di Androide 21 e di vedere i primi screenshot ed il trailer in azione, con ogni probabilità ne sapremo di più nel corso della settimana o al più tardi entro la fine del mese di ottobre.