Dragon Ball Xenoverse 2: annunciato il nuovo DLC con Broly Super Saiyan

In occasione della premiere mondiale del lungometraggio animato Dragon Ball Super: Broly avvenuta a Tokyo lo scorso 15 novembre, Bandai Namco e gli sviluppatori del team Dimps annunciano un'espansione di Dragon Ball Xenoverse 2 dedicata proprio all'eroe del nuovo film di Dragon Ball.

Chi deciderà di acquistare questo DLC potrà impiegare in battaglia il potente Broly nella sua forma finale di Super Saiyan Full Power. Parallelamente al lancio dell'espansione è poi prevista la pubblicazione di un inedito stage del Torneo del Potere, assieme ad un pacchetto gratuito di costumi ispirati al Natale e all'inconfondibile parrucca di Broly.

L'espansione dedicata alla forma Super Saiyan "definitiva" di Broly si accompagna al nuovo aggiornamento dedicato alla modalità My Raid, con sfide di alto livello da portare a termine per ottenere accessori esclusivi e la gloria eterna dei propri maestri digitali di arti marziali.

In questa particolare modalità basata su scontri 1vs5, il giocatore sarà chiamato a interpretare Zamasu Fuso, Mira o Demigra per combattere le legioni oscure di Dark Demon Real Crystal in battaglie all'ultimo sangue che culmineranno con una sfida contro un potente Boss finale.

Il nuovo DLC di Dragon Ball Xenoverse 2 dedicato a Broly in versione Super Saiyan Full Power è previsto al lancio nei prossimi giorni su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Se vi siete interessati solo ora a questa divertente serie picchiaduro venata di elementi JPRG e volete approfondirne la conoscenza, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere la recensione di Xenoverse 2 redatta dal nostro Giuseppe Arace.