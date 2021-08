Dragon Ball Xenoverse 2: arriva Gogeta in versione Dragon Ball Super

Sembra proprio che Bandai Namco non voglia interrompere il supporto a Dragon Ball Xenoverse 2, il gioco ispirato alla celebre serie di anime e manga che a distanza di anni dall'uscita continua a ricevere aggiornamenti e DLC contenenti personaggi extra. È questo il caso del Legendary Pack 2, il quale introdurrà un amatissimo lottatore.

Con il prossimo contenuto aggiuntivo del titolo, il cui arrivo è previsto per l'autunno del 2021, potremo mettere le mani su una nuova versione di Gogeta proveniente direttamente da Dragon Ball Super: Broly, l'ultima pellicola ambientata nell'universo di Dragon Ball Super. La fusione tra Goku e Vegeta senza l'ausilio degli orecchini Potara sarà disponibile nella sua versione 'standard', ovvero quella con i capelli di colore nero, ma sarà anche possibile trasformarsi nel bel mezzo dei combattimenti. Sul web è infatti emersa anche la lista delle abilità di questo lottatore aggiuntivo, il quale dispone di un'Awoken Skill che gli consente di trasformarsi in Super Saiyan. Purtroppo non è chiaro di quale trasformazione si tratti e bisognerà attendere ancora qualche settimana per scoprirlo. Per quello che riguarda le altre abilità, Gogeta di Dragon Ball Super disporrà della Meteor Explosion come Ultimate Attack e del potente Comet Strike come Super Attack.

In attesa di vedere il personaggio in movimento, vi ricordiamo che anche Jiren Full Power arriverà come DLC in Dragon Ball Xenoverse 2.