Dragon Ball Xenoverse 2 in arrivo su PS5 e Xbox Series X?

Sul nuovo numero di V-Jump è stato svelato il DLC Chronoa per Dragon Ball Xenoverse 2 ed è stato annunciato che il gioco ha raggiunto e superato quota sei milioni di copie distribuite in formato fisico e digitale su PC, PS4, Xbox One e Switch.

Secondo un utente del forum di ResetERA, nell'articolo originale (diffuso in anticipo sulla pubblicazione dal "solito" Ryokutya2089) viene reso noto che il gioco arriverà su "piattaforme di prossima generazione", senza specifici riferimenti a PlayStation 5 o Xbox Series X. Varie testate inglesi hanno omesso questo dettaglio in fase di traduzione e al momento non sappiamo se effettivamente Dragon Ball Xenoverse 2 sia destinato ad arrivare su console Next-Gen o se si tratti solamente di una errata traduzione dal giapponese da parte dell'utente di ResetERA.

Non è chiaro perchè Bandai Namco dovrebbe portare su Next-Gen Xenoverse 2 e non un titolo più recente come Dragon Ball FighterZ o Dragon Ball Z Kakarot, scelte queste ultime certamente più logiche, dato che nel caso di Xenoverse 2 parliamo di un sequel, e come detto, di non recentissima uscita. Che il riferimento sia in realtà legato a Dragon Ball Xenoverse 3, non ancora annunciato? Restiamo in attesa di eventuali chiarimenti da parte del publisher.