Dragon Ball Xenoverse 2: Bandai assicura che continuerà a supportarlo per molto tempo

Quest'oggi, il produttore Masayuki Hirano ha annunciato in un video messaggio che Bandai Namco Entertainment continuerà ad aggiornare Dragon Ball Xenoverse 2 per molto altro tempo.

Hirano ha esordito ringraziando i fan per l'enorme sostegno che hanno fornito al gioco. Inizialmente, il team promise di supportare Dragon Ball Xenoverse 2 per un anno, periodo che è stato enormemente esteso grazie all'affetto mostrato dalla community. Per questo motivo, in futuro è prevista la pubblicazione di ulteriori aggiornamenti, mirati alla risoluzione dei problemi di connettività online e al bilanciamento della abilità e delle mosse dei combattenti.

Il produttore ha inoltre assicurato che, sebbene Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Xenovese 2 siano due titoli molto diversi tra loro, il team continuerà ad impegnarsi per espanderli entrambi con nuovi contenuti. Il titolo di Arc System Works domani riceverà Vegito SSGSS e Zamasu Fuso, ma Hirano nel suo intervento non ha svelato la natura dei contenuti che verranno aggiunti a Dragon Ball Xenoverse 2. In ogni caso, il titolo del video su YouTube è "Ulteriori personaggi in arrivo" per cui ci aspettiamo l'introduzione di nuovi lottatori in futuro.

Ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. L'ultimo contenuto aggiuntivo, l'Extra Pack 2, è stato lanciato il 28 febbraio: introdusse personaggi del calibro di Androide 17, Jiren, Fu, e Goku Ultra Istinto.