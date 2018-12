Dragon Ball Xenoverse 2: Gogeta SSGSS si mostra in una serie di immagini

A seguito dell’annuncio di Gogeta nel prossimo film Dragon Ball Super: Broly, Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di svelare che il potentissimo Gogeta sarà un personaggio giocabile in Dragon Ball Xenoverse 2 - Extra Pack 4.

L’Extra Pack 4 includerà due guerrieri, Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta e Broly (Full Power Super Saiyan). Inoltre i giocatori saranno in grado di personalizzare i propri avatar con nuovi vestiti e costumi.

All’inizio del 2019 sarà aggiunta anche una nuova modalità, il Photo Mode. In questo modo sarà possibile per i giocatori fare delle istantanee delle proprie pose di battaglia o degli attacchi. Le foto sono poi editabili con diversi setting, stamp aggiuntivi e cornici per migliorarle.

L'Extra Pack 4 è disponibile come parte dell’Extra Pass o acquistabile separatamente. Questo inverno tutti i giocatori riceveranno anche un aggiornamento separato gratuito che include tute da neve per Goku e Vegeta, la parrucca di Broly e costumi per Videl e C-18, oltre a outfit a tema natalizio.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per Xbox One, PlayStation 4, PC via Steam e Nintendo Switch.