Dragon Ball Xenoverse 2, ecco a voi Caulifa: trailer e periodo di lancio per la lottatrice

Ormai non ci stupiamo più dell'immortalità di Dragon Ball Xenoverse 2, che a distanza di cinque anni dal debutto continua ad aggiornarsi e ad accogliere contenuti scaricabili aggiuntivi. Nelle scorse ore Bandai Namco Entertainment e DIMPS hanno annunciato un nuovo personaggio destinato ad aggiungersi al roster nel corso del prossimo autunno.

Con un nuovo trailer, le due compagnie hanno annunciato che Caulifa (Super Saiyan 2) farà il suo debutto in Dragon Ball Xenoverse 2 come parte del Legendary Pack 2, la cui pubblicazione è prevista nel corso di questo autunno. La Super Saiyan proveniente dall'Universo 6 di Dragon Ball Super sarà in grado di utilizzare il Crush Stream come Attacco Ultimate. Il primo Super Attacco sarà rappresentato dal Crush Cannon, mentre il secondo dal Double Crush. Ad accompagnarla ci sarà una missione extra nella quale sarà coinvolto anche Fu.

Caulifa è solo uno dei tre lottatori destinati ad essere aggiunti nell'ambito del Legendary Pack 2: assieme a lei, ci saranno anche i già annunciati Gogeta (Dragon Ball Super) e (Jiren Full Power), oltre a missioni parallele, nuovi costumi e molto altri. Attualmente è possibile acquistare il Legendary Pack Set, un pacchetto da 16,99 euro che offre l'accesso al già disponibile Legendary Pack 1 (Con Pikkon, Toppo, missioni e tanto altri) e al futuro Legendary Pack 2.