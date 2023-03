Dragon Ball Xenoverse 2: Cell Max scatena la sua furia nel nuovo update gratis

L'Update 16 di Dragon Ball Xenoverse 2 con Cell Max è finalmente disponibile e il team Dimps celebra il lancio del nuovo update gratuito di Dragon Ball Xenoverse 2 mostrando tutta la cattiveria del nuovo boss del raid.

L'aggiornamento gratuito di Dragon Ball Xenoverse 2 include nuovi costumi, accessori, Super Anime e CC Mascot, come pure la Awoken Skill 'Beast', 3 raid inediti e, appunto, il minaccioso Cell Max, pronto a portare scompiglio tra gli eroi del leggendario manga e anime di Akira Toriyama dopo aver scatenato il caos nel film Dragon Ball Super: Super Hero.

L'Update 16 fa da apripista all'Hero of Justice Pack 2, il nuovo DLC a pagamento che sarà presto disponibile per introdurre ulteriori personaggi da DBS: Super Hero come Orange Piccolo, Piccolo Power Awakening e un altro combattente che deve essere ancora svelato da Dimps.

In calce e in cima alla notizia potete ammirare le immagini e il video dell'ultimo, importante aggiornamento contenutistico di Dragon Ball Xenoverse 2. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete immergervi ulteriormente nelle atmosfere e nei contenuti dell'esperienza picchiaduro di Dimps leggendo la nostra recensione di Dragon Ball Xenoverse 2.