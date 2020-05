Dragon Ball Xenoverse 2: Chronoa si aggiunge al roster

Nel nuovo numero di V-Jump è stato annunciato che Chronoa (conosciuta anche come Kaiohshin del Tempo) si aggiungerà presto al roster di Dragon Ball Xenoverse 2 tramite un corposo aggiornamento gratuito.

L'aggiornamento in questione include non solo Chronoa ma anche outfit e accessori di Broly oltre a migliorie per la personalizzazione del partner, non sappiamo se l'update porterà in dote anche modifiche al bilanciamento o ulteriori novità. Sulle pagine della testata non sono stati riportati altri dettagli dunque non ci resta che attendere l'arrivo dell'annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco.

A margine viene reso noto che Dragon Ball Xenoverse 2 ha venduto dal lancio oltre sei milioni di copie su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), in totale la serie Xenoverse ha superato quota dieci milioni di unità distribuite in tutto il mondo.

Bandai Namco sta continuando ad aggiornare il gioco con nuovi contenuti a cadenza regolare, ad oggi nulla è stato confermato riguardo il possibile arrivo di Dragon Ball Xenoverse 3, richiesto a gran voce dalla community e dagli appassionati della serie di Akira Toriyama.