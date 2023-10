Dragon Ball Xenoverse 2 sta per compiere 7 anni: belle sorprese in arrivo?

Dragon Ball Xenoverse 2 si prepara a spegnere ben sette candeline e per l'occasione è stato creato un artwork celebrativo. Postato sul sito ufficiale di Dragon Ball, la didascalia della nuova opera sembra voler stuzzicare i fan in vista di qualche evento speciale.

Sul sito, infatti, si legge: "Goku e l'avatar stanno entrambi caricando una Kamehameha, e dietro di loro possiamo vedere Trunks con un'espressione concentrata sul viso e il Supremo Kai del Tempo! Cosa potrebbe significare questa nuova illustrazione...?! Restate sintonizzati per ulteriori informazioni!"

Un invito simile viene ripreso anche sull'account ufficiale di Twitter/X, in cui viene postato lo stesso artwork con l'invito a restare sintonizzati. Questo aggiornamento per Dragon Ball Xenoverse 2 fa seguito al DLC "Hero of Justice" dell'inizio di quest'anno che promuoveva il film Dragon Ball Super: Super Hero e aggiungeva personaggi come Orange Piccolo e alcune altre sorprese.

Il fatto che il gioco continui a essere supportato è il segnale di un prodotto che è riuscito a far breccia nel cuore dei suoi consumatori. Non a caso, Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 hanno superato le 20 milioni di copie.

Al momento non ci sono altre informazioni su cosa ci attende, ma sembra assodato che Bandai Namco abbia qualcosa in programma per i fan di Dragon Ball, perciò non resta che stare a guardare.