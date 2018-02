Dragon Ball Xenoverse 2: confermato l'arrivo di Goku Ultra Istinto

L'ultimo numero di V-Jump contiene un annuncio molto entusiasmante per i fan della serie di Akira Toriyama: la forma finale di Goku Ultra Istinto, infatti, si sta preparando a fare il suo debutto nel roster di Dragon Ball Xenoverse 2

A giudicare dalle informazioni contenute sull'ultimo numero di V-Jump, il personaggio di Goku Ultra Istinto arriverà nel roster di Dragon Ball Xenoverse 2 tramite un DLC dal costo di 1200 yen (all'incirca 9 euro), ma al momento si ignorano i dettagli relativi alla data di pubblicazione del contenuto. Se non avete problemi a dare una prima occhiata alla forma finale di Goku Ultra Istinto (in caso contrario, attenti allo spoiler), potete guardare il tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Nel frattempo, come segnalato nella sezione Anime di Everyeye.it, anche Dragon Ball Super si sta preparando a svelare la forma finale di Goku Ultra Istinto.