Dragon Ball Xenoverse 2: il Legendary Pack 1 e l'update gratis hanno una data d'uscita

Le buone notizie per tutti gli appassionati della dimensione videoludica di Dragon Ball non sono ancora finite. Nel corso dell'evento Battle Hour è stato riservato uno spazio anche a Dragon Ball Xenoverse 2, che nonostante i quasi cinque anni sul groppone non sembra affatto intenzionato ad andarsene in pensione.

Bandai Namco ha annunciato che l'atteso Legendary Pack 1 di Dragon Ball Xenoverse 2 verrà pubblicato il prossimo 18 marzo. Questo nuovo DLC a pagamento introdurrà due nuovi personaggi giocabili, ossia Pikkon, il lottatore più forte della Galassia dell'Ovest, e Toppo (Signore della Distruzione), che può essere considerato in assoluto come uno dei combattenti più potenti dell’universo.

Due giorni prima, il 16 marzo, verrà pubblicato un aggiornamento gratis per tutti i giocatori di Dragon Ball Xenoverse 2 che introdurrà i seguenti contenuti:

Janemba CC Mascot;

Cinque nuove figurine per Hero Colosseum: Toppo (Signore della Distruzione), Pikkon, Janemba, Gogeta (Super Saiyan 1) e Vegeta (SSGSS).

Non paga, la compagnia giapponese ha anche svelato che il prossimo pacchetto a pagamento, il Legendary Pack 2, verrà lanciato nel corso dell'autunno. Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia.