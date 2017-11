Dragon Ball Xenoverse 2: dettagli per Hero Colosseum, Extra Pack 1 e 2

ha diffuso ulteriori informazioni per i prossimi contenuti in arrivo su, offrendo nuovi dettagli per l'updatee per gli. Pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato ai personaggi di: lo trovate in cima.

La nuova modalità Hero Colosseum sarà disponibile a costo zero per tutti i giocatori grazie all'aggiornamento gratuito previsto per questo autunno. La game mode racconterà una nuova storia e permetterà agli utenti di giocare a un gioco da tavolo strategico con l'ausilio di alcune statuine.

Per quanto riguarda i pacchetti aggiuntivi, apprendiamo che l'Extra Pack 1 arriverà entro l'autunno con l'inclusione di 4 nuovi combattenti (Tapion, Android 13, Dabra e Majin Buu), mentre l'Extra Pack 2 conterrà un nuovo personaggio originale, un nuovo scenario e un nuovo modo per interagire con i personaggi di Dragon Ball (in tutto questo, i giocatori potrebbero arrivare a conoscere una nuova forma di Goku). Per l'Extra Pack 2 verranno diffusi ulteriori dettagli in futuro.

Per concludere, è stato confermato che i possessori di Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball FighterZ riceveranno alcuni bonus extra da utilizzare nel gioco. Vi lasciamo con il nuovo gameplay trailer dedicato a Tapion e Androide 13 che potete vedere in apertura.