Dragon Ball Xenoverse 2: disponibile un update gratuito e l'Extra Pack 2

Pur avendo lanciatoriscuotendo da subito un buon successo,continua a supportare in maniera costante anche, picchiaduro in 3 dimensioni sviluppato dabasato sull'opera di Akira Toriyama.

Dragon Ball Xenoverse 2 si aggiorna quest'oggi introducendo un nuovo update che porta con sé tanti nuovi contenuti gratuiti per gli utenti. Innanzitutto, sono presenti da ora nuove tecniche di battaglia, tra cui il Limit Burst e il Flash Revive (scambia i tuoi HP per far tornare in vita i compagni). Aggiunte anche nuove trasformazioni SSGSS e l'abilità Awoken. Anticipato inoltre l'arrivo di una nuova modalità online 2v2 e nuovi eventi, che dovrebbero essere lanciati "presto".

In aggiunta, è stato ufficializzato il rilascio dell'Extra Pack 2, disponibile per l'acquisto al costo di 16,99 euro. Androide 17, Jiren, Fu, e Goku Ultra Istinto sono i personaggi inclusi nel pacchetto scaricabile. In cima alla notizia trovate un trailer dedicato al nuovo DLC del gioco.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per PS4, Xbox One, PC, e Nintendo Switch.