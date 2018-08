Dragon Ball Xenoverse 2: il DLC Extra Pack 3 arriva il 28 agosto

Durante un livestream ospitato poche ore fa, Bandai Namco Entertainment ha annunciato che il DLC Extra Pack 3 di Dragon Ball Xenoverse 2 sarà disponibile dal 28 agosto. Il pacchetto introdurrà due nuove personaggi: Kefla e Super Baby Vegeta 2.

Kefla, introdotta per la prima volta nella serie anime di Dragon Ball Super, si presenta come il frutto della fusione Potara tra Caulifla e Kale. In combattimento potrà reagire in due modi differenti dopo aver utilizzato la mossa Gigantic Breaker: uno per quando riesce a metterla a segno e un altro per quando fallisce.

Super Baby Vegeta 2 è invece il secondo stadio di trasformazione raggiunto da Baby dopo essersi impossessato di Vegeta. In questo stadio sarà in grado per la prima volta di padroneggiare una nuova tecnica: la Revenge Death Ball, con cui si può creare una gigantesca Sfera simile alla Genkidama ma di colore nero grazie all'energia raccolta dai sudditi di cui si è impossessato.

Nell'attesa che il DLC Extra Pack 3 arrivi il 28 agosto, in cima alla notizia potete guardare la replica del recente livestream ospitato da Bandai Namco Entertainment. Ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.