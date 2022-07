Dragon Ball Xenoverse 2: Dyspo, Vegeta GT e Goku Ultra Istinto Sign si uniscono alla lotta

Dragon Ball Xenoverse 2 si prepara ad accogliere nuovi contenuti a brevissimo, tramite la pubblicazione del Conton City Vote Pack da parte di Bandai Namco, che porterà in dote ulteriori tre personaggi all'interno del noto picchiaduro con elementi ruolistici originariamente pubblicato nel 2016.

A partire da giovedì 7 luglio 2022, grazie al nuovo contenuto scaricabile, Vegeta GT, Dyspo e Goku Ultra Istinto Sign entreranno a far parte del roster del gioco. Sia la nuova versione di Goku che Dyspo proveniente da Dragon Ball Super erano già stati confermati tempo addietro, affiancati per l'occasione da una delle versioni meno note di Vegeta ripresa direttamente da Dragon Ball GT. Il Conton City Vote Pack per Dragon Ball Xenoverse 2 non si limiterà però ad introdurre soltanto i tre nuovi lottatori, ma avrà un'ulteriore serie di contenuti inediti:

Due Missioni Extra

Quattro Parallel Quests

10 nuove abilità

Quattro costumi ed accessori

Cinque Super Anime

15 schermate di caricamento illustrate

Sempre il 7 luglio verrà messo a disposizione il Legend Patrol Pack, che espanderà ulteriormente la storia di Dragon Ball Xenoverse. Il giorno prima, invece, arriverà un update con contenuti gratis, tra i quali troviamo ad esempio un costume ed accessorio inedito, 77 schermate di caricamento, cinque Raid aggiuntivi, tre Mascotte CC e cinque Super Anime.