Dragon Ball Xenoverse 2, c'è anche Toppo nel Legendary Pack 1: prime immagini

Ben lungi dall'andare in pensione, Dragon Ball Xenoverse 2 continua ad espandersi per fare posto a nuovi contenuti aggiuntivi. Nel corso della prossima primavera darà il benvenuto ad un nuovo pacchetto a pagamento, il Legendary Pack 1, e il Title Update 12 gratuito per tutti i giocatori.

Il primo lottatore del Legendary Pack 1, Pikkon (il combattente più forte della Galassia dell'Ovest) lo avevamo già conosciuto poco prima di Natale. Quest'oggi, la compagnia giapponese ha rivelato che ad affiancarlo ci sarà un secondo personaggio, ossia Toppo, il Signore della Distruzione, in assoluto uno dei lottatori più potenti dell'universo. Negli screenshot condivisi per l'occasione possiamo già ammirare il suo modello poligonale in-game e avere un assaggio delle mosse che potrà utilizzare sul campo di battaglia.

Assieme al Legendary Pack 1, dicevamo, questa primavera verrà pubblicato anche un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori, il Title Update 12. Al suo interno troveranno posto Janemba CC Mascot e cinque nuove figurine per Hero Colosseum:

Toppo (Signore della Distruzione)

Pikkon

Janemba

Gogeta (Super Saiyan 1)

Vegeta (SSGSS)

Ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Sul finire del 2020 aveva superato quota 7 milioni di copie distribuite.