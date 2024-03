Dragon Ball Xenoverse 2 è un picchiaduro con elementi da gioco di ruolo uscito nel 2016 per PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e successivamente nel 2017 per Nintendo Switch. Si tratta di uno dei capitoli che hanno riscosso più successo tra i videogiocatori di tutto il mondo.

Dragon Ball Xenoverse 2 l'edizione per PS5 è preordinabile su Amazon a soli 19,99 euro

Dragon Ball Xenoverse 2 per PS5 è l'esperienza definitiva del gioco, grazie a 7 anni di DLC sarà possibile scoprire sempre qualcosa di nuovo nel gioco, grandi battaglie, potentissime mosse e più di 40 nuovi personaggi rispetto al gioco base uscito nel 2016. Nuovi archi narrativi provenienti dalle serie Dragon Ball Z, Dragon Ball Super e dai film di Dragon Ball.

Il gioco è preordinabile in edizione fisica per PS5 al prezzo di 19,99 euro a questo link con data di uscita prevista per il 24 maggio di quest'anno.

Sarà possibile creare il proprio personaggio, personalizzabile nell'aspetto fisico così come nel repertorio di mosse, unendoci ai famosi personaggi della serie che ci faranno da guida e ci prepareranno alle grandi battaglie che dovremo combattere per salvare Conton City.

Di grande importanza all'interno del gioco è la modalità multiplayer, sfidando giocatori di tutti il mondo o cooperando alle Battaglie assalto per affrontare enormi nemici con l'aiuto di altri giocatori.