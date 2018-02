ha annunciato che l'disarà disponibile dal 28 febbraio per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Nel nuovo trailer pubblicato oggi si possono vedere alcune delle novità dell'Extra Pack 2, che include un nuovo scenario per la storia e 4 personaggi giocabili, tra cui Goku Ultra Istinto. Questo video ricapitola anche le novità incluse nell’Extra Pack 1 e 2 e come queste ampliano il mondo di Dragon Ball Xenoverse 2.



Dragon Ball Xenoverse 2 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam e Nintendo Switch.