Dragon Ball Xenoverse 2 e FighterZ senza freni: superate le 10 milioni di copie vendute

Poco dopo l'annuncio del nuovo anime Dragon Ball Daima, torniamo a ricevere notizie sulle trasposizioni videoludiche del manga ideato da Akira Toriyama. Bandai Namco Entertainment ha fieramente annunciato che sia Dragon Ball Xenoverse 2 che Dragon Ball FighterZ hanno oltrepassato le 10 milioni di copie vendute.

A corredo dell'annuncio, i producer Masayuki Hirano e Tomoko Hiroki, hanno condiviso le proprie reazioni sul grande successo riscosso dai due titoli ed hanno anticipato cosa possiamo aspettarci dal loro futuro.

"Ho iniziato con il desiderio che Xenoverse 2 e FighterZ fossero due giochi distinti con un gameplay altrettanto differente, quindi volevo che dessero impressioni diverse sui giocatori", ha detto Hirano. "Penso che i fan di Dragon Ball vogliano sperimentare una varietà di stili di gioco. Il mio piano era che i giocatori che volevano vivere battaglie feroci avrebbero giocato a FighterZ, mentre i giocatori che volevano fare screenshot dei loro personaggi e immergersi nel mondo di Dragon Ball avrebbero preferito Xenoverse 2. Sono davvero sorpreso che siano circa allo stesso numero di giocatori.

FighterZ è un titolo di gioco di combattimento su cui abbiamo lavorato davvero duramente per tutto questo tempo e, sin dalla sua uscita, abbiamo ospitato un torneo ogni anno a cui partecipano fan da tutto il mondo. Stiamo organizzando un altro tour mondiale quest'anno, quindi spero che potremo continuare a trovare modi per convincere i fan a continuare a giocare a FighterZ per molto tempo. Stiamo continuando a lavorare sull'introduzione del netcode di rollback in FighterZ. Mi scuso che ci sia voluto così tanto tempo, ma abbiamo lavorato duramente per creare un sistema di ripristino che soddisfi la qualità che tutti si aspettano.

Anche se sono passati sette anni dall'uscita di Xenoverse 2, abbiamo ancora circa 1 milione di fan al mese che giocano in tutto il mondo. Fondamentalmente è stato così da quando abbiamo lanciato il gioco. Dato che così tante persone vogliono giocarci, voglio creare un ambiente in cui possano continuare a divertirsi. Voglio davvero che i fan continuino a godersi Dragon Ball anche in futuro. Voglio anche provare a dare ai giocatori quello che desiderano, quindi l'intero team sta lavorando duramente affinché ciò accada".

Quello di Dragon Ball continua ad essere un franchise molto apprezzato dagli appassionati videoludici, e di recente si è ulteriormente arricchito con il DLC di Dragon Ball Kakarot che ci ha portato a rivivere il 23esimo Torneo Tenkaichi.