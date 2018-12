Dragon Ball Xenoverse 2: Gogeta SSGSS si unirà al roster in inverno

Bandai Namco Entertainment Japan ha annunciato che quest'inverno anche Gogeta SSGSS si unirà al roster dei combattenti di Dragon Ball Xenoverse 2, picchiaduro che ad oltre due anni dalla pubblicazione continua a ricevere nuovi contenuti.

Gogeta SSGSS apparirà in Dragon Ball Super: Broly, pellicola di Toei Animation in uscita il 14 dicembre nelle sale cinematografiche giapponesi. È il frutto della fusione tra Goku e Vegeta attraverso la Danza Metamor. Per l'occasione, Bandai Namco ha pubblicato i due screenshot che potete ammirare in calce alla notizia e un breve teaser trailer.

Gogeta SSGSS verrà reso disponibile nel corso dell'inverno nell'ambito dell'Extra Pack 4 a pagamento, all'interno del quale sarà incluso anche il Super Saiyan Leggendario Broly, annunciato pochi giorni addietro, e la nuova arena Torneo del Potere. La compagnia giapponese non ha ancora svelato una data precisa, ma lo stesso giorno pubblicherà anche un aggiornamento gratuito che introdurrà dei costumi a tema natalizio e la nuova modalità multigiocatore My Raid, che offrirà delle battaglie asimmetriche 1vs5. I giocatori dovranno contendersi un oggetto chiamato Dark Demon Realm Crystal: colui che riusce ad ottenerlo, si trasforma in un potentissimo Raid Boss. A quel punto, gli altri cinque dovranno collaborare per sconfiggerlo. Sarà possibile giocare nei panni di Zamasu Fuso, Demigra o Mira.