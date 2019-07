Dragon Ball Xenoverse 2: immagini, video e dettagli dell'Ultra Pack 1

Dopo averne anticipato l'arrivo su PC e console con delle immagini dedicate a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, Bandai Namco ci informa che l'universo picchiaduro di Dragon Ball Xenoverse 2 è ormai pronto ad accogliere i nuovi eroi e i contenuti del prossimo DLC, l'Ultra Pack 1, previsto in uscita per l'11 luglio.

All'interno del nuovo pacchetto aggiuntivo del kolossal di Dimps dedicato a Dragon Ball troveremo tre personaggi giocabili rappresentati da Vegeta SSG, da Ribrianne e, per la gioia dei fan del Principe dei Saiyan, dalla versione Evolved di Vegeta SSGSS.

Sempre grazie all'Ultra Pack 1 di Xenoverse 2 potremo poi arricchire la nostra esperienza di gioco con cinque Missioni Parallele inedite, con dieci abilità aggiuntive, con otto nuove Super anime e, sotto il profilo squisitamente estetico, da cinque costumi con cui personalizzare il proprio eroe o villain preferito.

Le immagini che trovate in calce all'articolo e le scene di gioco immortalate nel video che campeggia a inizio articolo ci aiutano a familiarizzare con i nuovi personaggi che approderanno in Dragon Ball Xenoverse 2 il prossimo 11 luglio dedidendo di acquistare l'Ultra Pack 1 su PC, PS4, Xbox One o Nintendo Switch. Sia l'Ultra Pack 1 che, ovviamente, l'edizione originaria di Xenoverse 2 sono destinati ad arrivare anche su Google Stadia al lancio del servizio in game streaming di Big G, atteso qui in Italia a novembre.