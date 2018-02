Dragon Ball Xenoverse 2: in Giappone la versione Switch ha venduto più di quella PS4

La versione perdiè stata pubblicata nel settembre dello scorso anno, con quasi un anno di ritardo rispetto alle altre. Nonostante ciò, in Giappone le vendite di quest'edizione hanno superato quelle registrate su

È quanto emerge dall'analisi dei dati forniti da Media Create e riportati da Nintendo Soup. La versione per la console di Sony ha piazzato in totale 108.227 copie nella terra del Sol Levante, mentre su Nintendo Switch sono state vendute 110.217 unità. Non solo, ora è anche molto vicina a superare le vendite di Dragon Ball Xenoverse per PlayStation 4 (118.453 copie) e a diventare il gioco per home console dedicato al celebre franchise (considerando i singoli formati) più venduto di sempre nel paese.

Gli ottimi risultati del titolo di Bandai Namco rappresentano un ulteriore indicatore del successo della console ibrida di Nintendo. Cosa ne pensate di questi dati? Vi ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Prossimamente verrà pubblicato l'Extra Pack 2 che introdurrà personaggi come Jiren, Androide 17 e Fu.