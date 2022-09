Dragon Ball Xenoverse 2 è inarrestabile! Ecco i nuovi personaggi in arrivo

Nonostante siano ormai passati diversi anni dalla pubblicazione di Dragon Ball Xenoverse 2 su tutte le piattaforme, il publisher Bandai Namco continua ad annunciare nuovi contenuti in arrivo.

Negli ultimi giorni, visto il debutto nelle sale cinematografiche del film più redditizio dell'intero franchise, Dragon Ball Super: Super Hero, l'ultima produzione videoludica targata Dragon Ball continua a rilasciare nuovi contenuti inediti, arricchendo sempre più l'universo narrativo di Akira Toriyama.

Il publisher Bandai Namco ed il team di sviluppo Dimps hanno recentemente dichiarato che in Dragon Ball Xenoverse 2 approderà un nuovo contenuto scaricabile, chiamato "Dragon Ball Super: Super Hero Pack Set".

Al suo interno saranno presenti due pack differenti, ognuno dei quali aggiungerà nuovi contenuti in gioco e, soprattutto, nuovi personaggi giocabili. Secondo le dichiarazioni ufficiali -supponendo che non vi sia alcun rinvio di sorta-, il primo dei due DLC arriverà nel periodo dell'autunno 2022 (data ancora indefinita) e, insieme a Gamma 2, verranno introdotti due personaggi non ancora annunciati. Per il secondo contenuto aggiuntivo, invece, dovremo ancora attendere nuove comunicazioni da parte di Bandai Namco.

Si tratta di una grande notizia che, insieme ai recenti leak che vedrebbero il sequel Dragon Ball Xenoverse 3 in arrivo nel 2024, lascia presagire una lunga scia di contenuti presto in arrivo e che, fino alla presunta data di pubblicazione della nuova iterazione, sapranno mantenere l'utenza attiva sul celebre titolo dedicato all'universo delle avventure di Dragon Ball.