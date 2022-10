Dragon Ball Xenoverse 2 incontra Super Hero: Gohan e Gamma 1 in arrivo

Il roster di Dragon Ball Xenoverse 2 si prepara ad espandersi ulteriormente con l'arrivo entro l'autunno 2022 di nuovi contenuti ispirati a Dragon Ball Super: Super Hero, ultimo film dello storico franchise ideato da Akira Toriyama.

Bandai Namco e lo sviluppatore Dimps hanno annunciato, tramite un nuovo trailer, che Gohan di Super Hero e Gamma 1 arriveranno all'interno dell'Action/RPG pubblicato originariamente nel 2016 ed ancora costantemente aggiornamento con nuovi personaggi e contenuti provenienti da tutti i media relativi a Dragon Ball. Il filmato inedito ci permette di vedere in azione i due personaggi, mostrandoci le loro caratteristiche ed abilità speciali.

Entrambi i guerrieri faranno parte dell'Hero of Justice Pack 1, assieme al già annunciato Gamma 2 in arrivo all'interno di Dragon Ball Xenoverse 2. I nuovi contenuti saranno ovviamente disponibili su tutte le piattaforme che ospitano il titolo prodotto da Bandai Namco, vale a dire PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il supporto al secondo capitolo di Dragon Ball Xenoverse si mantiene costante e dovrebbe continuare così anche nel prossimo futuro, in ogni caso si stanno iniziando a diffondere i rumor sullo sviluppo di Dragon Ball Xenoverse 3, la cui uscita potrebbe avvenire nel corso del 2024. Per il momento, però, mancano conferme ufficiali da Bandai Namco o Dimps.