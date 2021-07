Dragon Ball Xenoverse 2 è infinito: Jiren Full Power è il prossimo lottatore DLC

Nonostante sia stato lanciato cinque anni fa e nonostante nel frattempo siano arrivati sul mercato ben due giochi di punta legati al franchise, Dragon Ball Xenoverse 2 non intende affatto andarsene in pensione. Il picchiaduro di Bandai Namco Entertainment riceverà nei prossimi mesi un nuovo personaggio e due costumi inediti.

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, la compagnia giapponese ha annunciato ufficialmente che Jiren (Full Power) entrerà a far parte del roster di Dragon Ball Xenoverse 2 nel corso del prossimo autunno in qualità di personaggio DLC. Tecnicamente, i giocatori potevano già impersonare l'avversario finale di Goku Ultra Istinto, ma solo nella sua forma base. Grazie a questo DLC, tra qualche mese potranno controllarlo anche nella sua forma più potente, già mostratasi in una coppia di screenshot che potete visionare anche voi in calce a questa notizia. Le sue mosse, purtroppo, non sono ancora state rivelate.

Ad accompagnare Jiren alla massima potenza questo autunno ci saranno anche due nuovi costumi dedicati alla famiglia di Vegeta, in particolare a Bulma, che indosserà un vestito rosa con il suo nome, e Trunks dal Futuro. Anche i due nuovi outfit possono essere ammirati in calce a questa notizia.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia, piattaforme sulle quali ha venduto un totale di 7 milioni di copie, un numero che giustifica tutto l'impegno che Bandai Namco sta continuando a riversare nella produzione. Gli ultimi lottatori aggiuntivi - Toppo e Pikkon - erano arrivati a marzo nell'ambito del Legendary Pack 1 di Dragon Ball Xenoverse 2.