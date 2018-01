Dragon Ball Xenoverse 2: Jiren e Android 17 si uniranno al roster con l'Extra Pack 2

Nell'ultimo numero del settimanale giapponeseè stata svelata l'identità di due nuovi lottatori che si uniranno al roster dinell'ambito dell'a pagamento.

Si tratta di Jiren e di Android 17, nella sua versione presente in Dragon Ball Super. I due andranno ad unirsi al già presentato Fu. Potete ammirarli tutti e tre in questa scansione ad alta risoluzione delle pagine della rivista. Ricordiamo che l'Extra Pack 2 introdurrà un totale di 4 combattenti.



Per l'occasione, sono anche state svelate alcune delle novità che debutteranno con il prossimo aggiornamento gratuito.

Overlimit : una tecnica utilizzabile una volta per match che potenzia in maniera significativa le proprie abilità. Maggiore sarà il numero dei nemici sconfitti, maggiore sarà la potenza generata;

: una tecnica utilizzabile una volta per match che potenzia in maniera significativa le proprie abilità. Maggiore sarà il numero dei nemici sconfitti, maggiore sarà la potenza generata; L'avatar del giocatore potrà finalmente trasformarsi in Super Saiyan God Super Saiyan ;

; Android 18 e Videl potranno combattere indossando dei costumi da bagno.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile dall'ottobre del 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC, e dallo scorso settembre su Nintendo Switch. Sulla console ibrida della casa di Kyoto il titolo ha già venduto 500 mila copie.