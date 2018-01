Dragon Ball Xenoverse 2: Jiren, Androide 17 e Fu si mostrano in tanti nuovi screenshot

ha pubblicato tanti nuovi screenshot dedicati ai personaggi recentemente annunciati, che faranno il loro debutto innell'ambito dell'previsto per il mese di febbraio:

Potete ammirare gli scatti nella galleria in calce a questa notizia. Jiren è il guerriero più potente dell'Universo 11, e può contare su mosse speciali come Mediation e Power Rush. Androide 17 invece ha il potere di assorbire gli attacchi avversari. Prossimamente verrà lanciato anche un aggiornamento completamente gratuito, che introdurrà la nuova tecnica Overlimit, la possibilità di trasformare l'avatar in Super Saiyan God Super Saiyan, e Videl e Androide 18 in costume da bagno (entrambe visibili in galleria).

Dragon Ball Xenoverse 2 è uscito nell'ottobre del 2016 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dallo scorso settembre è disponibile anche su Nintendo Switch, dove ha già venduto ben 500 mila copie