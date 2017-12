Dragon Ball Xenoverse 2 e L'Ombra della Guerra tra le nuove offerte di GameStop

Ci avviciniamo sempre di più al Natale e le offerte deldisi fanno sempre più ricche: per la giornata di oggi (venerdì 22 dicembre) la nota catena propone tre giochi in offerta e un accessorio per PlayStation 4.

Nello specifico, sugli scaffali troveremo in promozione MotoGP 17 (30.98 euro anzichè 70.98 euro), il Controller DualShock 4 a 49.98 euro (invece di 70.98 euro), La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (30.98 euro, prezzo standard 70.98 euro) e Dragon Ball Xenoverse 2 per PlayStation 4 e Xbox One a 24.98 euro anzichè 50,98 euro.

Quattro offerte per tutti i gusti, capaci di accontentare gli appassionati di tutti i principali generi e coloro che cercano un nuovo controller, magari da regalare agli amici. Ricodiamoche le offerte indicate sono valide fino alle 23:59 di oggi (venerdì 22 dicembre) su GameStop.it e in tutti i negozi GameStop italiani.