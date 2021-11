Dragon Ball Xenoverse 2: il Legendary Pack 2 è stato rinviato su PC Steam

Come parte dell'inesauribile piano di supporto post lancio di Dragon Ball Xenoverse 2, Bandai Namco Entertaiment ha appena sfornato il nuovo DLC Legendary Pack 2: qualcosa, tuttavia, è andato storto, poiché i possessori del gioco su Steam saranno costretti ad attendere più del previsto.

Nel corso della giornata odierna, il Legendary Pack 2 sarà acquistabile al prezzo di 9,99 euro su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia, ma non su PC via Steam. A tal proposito, Bandai Namco ha dichiarato quanto segue: "A causa di circostanze impreviste, il DLC Legendary Pack 2 verrà lanciato su Steam nel prossimo futuro. Siamo davvero dispiaciuti per l'inconveniente, vi avviseremo non appena sarà disponibile su Steam. Grazie per la comprensione e la pazienza".

Il Legendary Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2, per chi non lo sapesse, offre quattro nuovi personaggi da Dragon Ball Super, ossia Jiren (Massima potenza), Gogeta (DB Super), Caulifla (Super Saiyan 2) e Kale (Super Saiyan 2). Inol, aggiunge tre missione parallele incentrate su Fu dal film "Dragon Ball Super: Broly", un nuovo livello, nuove mosse, nuovi costumi/accessori, nuove illustrazioni e altro ancora.