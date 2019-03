Dragon Ball Xenoverse 2 Lite: annunciata la versione free-to-play per PS4

I vertici di Bandai Namco e gli autori nipponici di Dimps approfittano della visibilità mediatica concessagli dalla redazione di Monthly V-Jump per annunciare l'arrivo imminente su PS4 della versione Lite, e quindi rigorosamente free-to-play, del famoso picchiaduro Dragon Ball Xenoverse 2.

Il titolo, secondo quanto illustrato da Bandai Namco, potrà essere scaricato gratuitamente a partire dal 20 marzo ma, almeno inizialmente, sarà proposto solo in Giappone. Come spesso avviene in questi casi, l'eventuale approdo in Occidente sarà condizionato dal successo che l'iniziativa riceverà in madrepatria.

La versione fremium di DBXV2 permetterà ai giocatori di interpretare alcuni personaggi del roster di combattenti di cimentarsi con le sfide della prima parte della campagna principale, avendo così un assaggio del sistema Parallel Quest, della modalità fotografica, delle battaglie online e dell'apprezzata funzionalità Colosseo degli Eroi.

Chi effettuerà il download di Dragon Ball Xenoverse 2 Lite avrà poi la possibilità di trasferire i salvataggi al gioco completo decidendo, eventualmente, di acquistare il titolo. Nel corso delle prossime settimane, quindi, capiremo se tale promozione coinvolgerà o meno i mercati europei e nordamericani, oltreché gli utenti delle altre piattaforme su cui il picchiaduro crossover di Dimps ha visto la luce tra la fine del 2016 e la prima metà del 2017, ossia PC, Xbox One e Nintendo Switch.