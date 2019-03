Dragon Ball Xenoverse 2 Lite in arrivo su PS4 e Xbox One: tutti i dettagli

Bandai Namco Entertainment è lieta di annunciare Dragon Ball Xenoverse 2 - Lite, una versione gratuita del gioco, che sarà disponibile per il download dal 20 marzo 2019 per PlayStation 4 e Xbox One.

Questo titolo è una versione ridotta di Dragon Ball Xenoverse 2 e comprende un numero selezionato di missioni della storia e di modalità online. I giocatori che scaricheranno Dragon Ball Xenoverse 2 - Lite potranno:

Giocare 5 missioni della storia : Raditz's Attack, The Saiyan Threat, Ruckus on Planet Namek, The Ginyu Force Strikes e The Galactic Emperor dal gioco principale;

: Raditz's Attack, The Saiyan Threat, Ruckus on Planet Namek, The Ginyu Force Strikes e The Galactic Emperor dal gioco principale; Prendere parte alle Battaglie Online e alle Missioni Online , con la possibilità di giocare contro chi ha la versione completa del gioco;

, con la possibilità di giocare contro chi ha la versione completa del gioco; Competere nella modalità Hero Colosseum , con tutti i contenuti e i match online;

, con tutti i contenuti e i match online; Trasferire i propri salvataggi in caso di acquisto del gioco.

Dragon Ball Xenoverse 2 - Lite sarà disponibile gratuitamente per il download dal 20 marzo.