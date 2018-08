Dragon Ball Xenoverse 2: i lottatori dell'Extra Pack 3 si mostrano nel trailer di lancio

Ad un giorno dalla pubblicazione ufficiale, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio dell'Extra Pack 3 di Dragon Ball Xenoverse 2.

Questo nuovo pacchetto di contenuti a pagamento, in uscita su tutte le piattaforme domani 28 agosto, introdurrà due nuovi lottatori - Super Baby Vegeta e Kefla - 5 nuove Quest Parallele, 8 abilità aggiuntive, 4 costumi e 2 super anime. Super Baby Vegeta 2 (Dragon Ball GT) è il secondo stadio di trasformazione raggiunto da Baby dopo essersi impossessato di Vegeta. Kefla è il frutto della fusione Potara tra Caulifla e Kale (Dragon Ball Super).

Contemporaneamente, verrà reso disponibile anche un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori che includerà nuove opzioni di personalizzazione, 20 quest, 21 skill, 20 pose, nuovi personaggi non giocanti con i quali testare le proprie doti in combattimento, bilanciamenti per più di 100 mosse dei lottatori e miglioramenti al net code.

Il trailer di lancio che trovate in apertura di notizia fornisce una panoramica esaustiva dei tantissimi contenuti in arrivo nel gioco. Ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.