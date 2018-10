Dragon Ball Xenoverse 2: modalità My Raid in arrivo con il prossimo update

A due anni dall'uscita di Dragon Ball Xenoverse 2 continuano ad arrivare nuovi contenuti aggiuntivi. Dopo il recente Extra Pack 3 che ha introdotto, tra le altre cose, i personaggi di Super Baby Vegeta e Kefla, Bandai Namco Entertainment ha annunciato l'arrivo della modalità "My Raid" nel prossimo aggiornamento.

In questa nuova modalità il misterioso Dark Demon Real Crystal, ci darà la possibilità di diventare il boss finale di un Raid e combattere contro altri cinque giocatori. Solo in questa modalità avremo l'opportunità di giocare come Zamasu Fuso, Demigra o Mira. la parte vincente dello scontro 1vs5 riceverà una grande quantità di esperienza, Zenny oltra alla possibilità di ottenere degli accessori esclusivi dell'evento.

L'aggiornamento è previsto per quest'inverno ma non è stata ancora annunciata una data precisa.

Dopo lo straordinario successo della serie Xenoverse, Dragon Ball Xenoverse 2 è arrivato da poco anche su Nintendo Switch.