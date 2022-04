Dragon Ball Xenoverse 2 non molla: Goku Ultra Istinto Sign sta per arrivare

Nonostante sia originariamente uscito nel 2016 e nel mentre siano arrivati altri giochi dedicati al franchise creato da Akira Toriyama, anche adesso Dragon Ball Xenoverse 2 continua ad essere regolarmente aggiornato con nuovi contenuti, come il prossimo Awakened Warrior Pack atteso per l'estate 2022.

Il futuro DLC porterà con sé un nuovo personaggio, Goku Ultra Instinct Sign: si tratta della trasformazione definitiva dell'iconico eroe di Dragon Ball introdotto per la prima volta nel manga e anime Dragon Ball Super e, indubbiamente, una gradita aggiunta all'interno dell'opera prodotta da Bandai Namco e sviluppata da Dimps. La versione più potente di Goku, votata dai fan tra una selezione di potenziali nuovi personaggi per il gioco, è stata presentata per l'occasione con un trailer che mette in mostra tutta la spettacolarità del gameplay e delle mosse speciali.

Resta ancora da scoprire con precisione quando Goku Ultra Instinct Sign sarà effettivamente disponibile con l'Awakened Warrior Pack, di sicuro debutto su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Tra gli ultimi personaggi introdotto tramite contenuti scaricabili, ricordiamo che negli scorsi mesi è arrivato anche il DLC con Caulifla per Dragon Ball Xenoverse 2.

In precedenza, inoltre, è stata momentaneamente chiusa la versione Lite di Dragon Ball Xenoverse 2 su PS4, con riapertura poi fissata per l'aprile del 2022.